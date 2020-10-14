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"Бобруйск Online": у "Белшины" 10 игроков с COVID-19
Источник материала: Партизан
На сегодняшний день тесты на COVID-19 дали положительный результат у 10 игроков "Белшины", — сообщает Telegram-канал "Бобруйск Online".
Команда третью неделю находится на карантине.
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На сегодняшний день тесты на COVID-19 дали положительный результат у 10 игроков "Белшины", — сообщает Telegram-канал "Бобруйск Online".
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