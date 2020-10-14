Дмитриев: Количество провокаций будет увеличиваться

пишет Андрей Дмитриев. – Делается это для того, чтобы развязать руки силовым органам и привести к силовому решению конфликта. Именно к такому они готовы лучше всего. БТР, водометы, оружие, дубинки, экипировка и те, кто готов это использовать. – Власть решила лишить общество главного преимущества в противостоянии – мирного характера протеста, –Андрей Дмитриев. – Делается это для того, чтобы развязать руки силовым органам и привести к силовому решению конфликта. Именно к такому они готовы лучше всего. БТР, водометы, оружие, дубинки, экипировка и те, кто готов это использовать.





По сути, это власть сегодня протестует против воли общества и использует для этого совсем не мирные способы. Люди же отстаивают право самим выбирать власть и жить по закону, а не по приказу и воле одного человека. И заявление замминистра МВД о том, что они готовы отрыть огонь, тому подтверждение.





Для того, чтобы добиться своей цели, власть будет делать следующее. Крайне жестокие действия в отношении мирных людей, постановочные провокации и подогрев радикальных настроений и «экспертные мнения№, что радикалы сейчас возьмут оружие.









Уже есть данные, что коктейли, брошенные в РОВД, с высокой долей вероятности, провокация самих силовиков. У меня очень много вопросов к кадрам с воскресного марша, где неизвестные срывают клумбы и якобы собираются бросить их в милицию. На БЕЛТА эксперты говорят о радикализации протеста.





Количество провокаций будет увеличиваться. Им нужно показать, что это не они бьют и пытают, а якобы тут какие-то радикалы хотят все сжечь и «порезать», а они защитники. Не получится!