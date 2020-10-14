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В Гомеле 86-летняя пенсионерка пыталась совершить самосожжение
Источник материала: Навiны
Накануне рано утром 86-летняя жительница Гомеля пыталась совершить суицид с помощью самосожжения.
Как сообщили в дежурной части МЧС, пенсионерку с ожогами доставили в больницу из квартиры по улице Кожара.
Отмечается, что повреждения были получены «в результате загорания на ней одежды при попытке суицида».
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Накануне рано утром 86-летняя жительница Гомеля пыталась совершить суицид с помощью самосожжения.
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