Почему ускорилась инфляция

Ускорение потребительских цен в годовом выражении на 0,5 процентного пункта во многом обусловлено ослаблением белорусского рубля в июле-августе 2020 года и, соответственно, удорожанием отдельных импортируемых товаров. Об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, размещенном на сайте ведомства.





Как сообщалось, в сентябре 2020 году по отношению к предыдущему месяцу потребительские цены увеличились на 0,9%, к декабрю 2019 года — на 4,7%, годовая инфляция составила 6,1%.

МАРТ отмечает, что в годовом выражении в январе 2020 года рост потребительских цен составил 4,7%, в феврале — 4,3%, марте — 4,9%, апреле — 5,4%, мае — 4,9%, июне — 5,2%, июле — 5,2%, августе — 5,6%.

В годовом выражении, сообщает ведомство, продолжают дорожать такие непродовольственные товары, как одежда, мебель, телевизоры, медикаменты.

В группе продовольственных товаров отмечается ускорение роста цен на рыбу и рыбопродукты (по оценке, с 1,3% в годовом выражении в августе до 5% в сентябре), а также незначительный (на 0,1%) рост цен на мясо и мясопродукты (после продолжительного удешевления в мае-августе текущего года).

На плодовоовощную продукцию отмечается замедление роста цен в годовом выражении (впервые с апреля текущего года), по оценке, с 23,4 % в августе до 21,4% в сентябре.

По отношению к предыдущему месяцу наибольшими темпами подорожали импортируемые товары. Так, в группе непродовольственных товаров отмечается рост цен на строительные материалы на 1,5%, одежду — на 2%, электротовары — на 2,5%, телевизоры — на 2,6%, мебель — на 3,5%, обувь — на 5,3%.

В группе продовольственных товаров фиксируется подорожание рыбы и рыбопродуктов (на 2,2%), масла растительного (на 2,6%), риса (на 2,1%).

За месяц цены на плодовоовощную продукцию в целом снизились на 1,1%, в том числе ввиду сезонного удешевления картофеля на 11,8% и фруктов (кроме бананов) на 2,3%. При этом из овощной группы подорожали только огурцы и помидоры.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении снизился на 0,8 процентного пункта и составил 5,6 процента.

По отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (планово — на 2,5%), цен на медикаменты (на 1% за счет колебаний обменного курса), и тарифов на услуги высшего образования (на 0,5%). При этом, сообщает МАРТ, отмечается снижение тарифов на услуги дошкольных учреждений (на 8,7%) ввиду отмены увеличения на летний период денежных норм расходов на питание обучающихся в учреждениях дошкольного образования.

Риски значительной инфляции и девальвации до конца 2020 года в Беларуси существенно выше, чем были в стране последние три-четыре года. Такое мнение высказал ранее БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. «Можно говорить про разный уровень корреляции между инфляцией и девальвацией, но ожидание инфляции сейчас в два раза выше, чем сама инфляция. В ситуации, когда остро не хватает ликвидности, когда банки на «подсосе» и уже есть отдельные примеры депозитов под 25%, сложно говорить, что инфляция будет даже 6%, она будет стремиться к 10%», — считает Романчук.

По его мнению, все показатели макроэкономической стабильности находятся под угрозой невыполнения. «И правительство это понимает, но у нас сегодня обнулены право и законы, и, естественно, обнуление прогнозных показателей и закона о бюджете — дело техники, и на это никто внимание не будет обращать», — сказал экономист.

На вопрос о росте цен на импортируемые товары он ответил: «У нас продолжится борьба с импортом. Власти призывают покупать белорусское, то, что делают белорусские монополисты, олигополия. Все делается во имя крупного государственного бизнеса и того, что завязано на концерны, холдинги, на министерства, ведомства с их номенклатурными крышами».