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Еще два сотрудника PandaDoc освободили

14.10.2020 10:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

13 октября изменена мера пресечения еще двум фигурантам дела PandaDoc — главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап сегодня вернутся домой.

Как и предполагал адвокат Антон Гашинский, сотрудникам PandaDoc избрана мера пресечения. Они находятся под подпиской о невыезде. Впрочем, адвокаты Рабцевича Виталий Коледа и Екатерина Петрович заявили, что их клиент находится под домашним арестом. Под стражей остается еще один фигурант этого дела — менеджер по продукту Виктор Кувшинов, пишет dev.by.

Директор минского офиса Дмитрий Рабцевич вышел на свободу двумя днями ранее, после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. В эфире БТ он кратко рассказал кратко о содержании этой встречи: «Формат беседы был ненапряженный, простой. Атмосфера была — с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй. Диалог состоялся». 

Также Дмитрий отметил, что лично он будет «работать и развиваться — это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес».

 
 
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13 октября изменена мера пресечения еще двум фигурантам дела PandaDoc — главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап сегодня вернутся домой.
 
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