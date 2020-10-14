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Новый большой пирс и не только. Как сейчас выглядит стройка хозяина «Табакерок» у Минского моря
Источник материала: Tut.by
Сегодня мы показали,
Земельный участок на Минском море площадью 3,8 гектара
Целевое назначение участка — строительство и обслуживание семейной усадьбы «Родовое гнездо». На соседних участках также находятся объекты, принадлежащие Олексину, — база отдыха «Сябры» и стрелковый комплекс.
Строительство «Родового гнезда» началось в 2019 году. Источник, знакомый с ходом работ, рассказывал, что здесь бизнесмен создает усадьбу со СПА-комплексом и гаражом. Сегодня комплекс выглядит так:
По периметру усадьбы уже построен высокий забор. На заборе — камеры видеонаблюдения. Но во время нашего визита никаких вопросов и проблем не было — тут работают обычные строители из разных регионов. Никакой сверхсекретности нет.
Видоизменилась здесь и прибрежная зона, которая не входит в состав участка Олексина и является общедоступной. Как минимум тут построили большой пирс, куда можно пришвартоваться, видимо, даже на яхте. Это тоже, судя по всему, делалось за деньги Олексина. Вот так пирс выглядел осенью 2019 года:
А вот так выглядит сейчас:
По словам знакомых с ходом строительства источников, бизнесмен планирует заселиться в «Родовое гнездо» к концу 2021 года.
Заказчиком строительства выступает ООО «Эково». Эта компания проектировала стрелковый комплекс, расположенный по соседству с новым участком бизнесмена.
Кто такой Алексей Олексин?
Имя Алексея Олексина стало известно широкой общественности после установки по всей стране табачных киосков «Табакерка».
Бизнес-интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), табачном бизнесе (импорт, производство), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе.
Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.
Отметим, что компании Олексина принадлежит комплекс «Александрия 2» на родине Александра Лукашенко, которые местные называют «резиденцией президента». Алексей Олексин также в 2019 году был одним из членов белорусской делегации на открытии байкерского сезона в Воронеже во главе с Виктором Лукашенко.
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Стройка идет на площади в 3,8 гектара.
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