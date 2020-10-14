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В Мядельском районе Citroen влетел в дерево: водитель погиб, пассажир в больнице

14.10.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла утром 13 октября в Мядельском районе, сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 57-летний водитель Citroen ехал по трассе Р58 Минск — Калачи — Мядель. Вблизи деревни Шиковичи он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Его 36-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла утром 13 октября на трассе Р58 Минск - Калачи - Мядель.
 
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