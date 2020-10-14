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Виталий Гурков заявил, что не планирует возвращаться в Беларусь

14.10.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков в интервью Tribuna.com рассказал, что сейчас живет в Украине и не видит предпосылок для возвращения на родину.


— На данный момент нет предпосылок для возвращения в Беларусь. Я вижу события со стороны. События начали так стремительно развиваться, что я понял… Вот говорят, что пробито дно, пробито дно, но нет никакого дна. Это бездонность какого-то беспредела и ужаса.

Сказали, что Кондрусевич уехал в Европу и получил задания какие-то… Они могут сказать, что я был у Зеленского и получил указания или деньги на революцию. Сейчас же враги — Украина, Польша.

Понимаю, что про меня можно придумать любое дело. Я знаю футбольных хулиганов. В 2017 году мой товарищ получил около 10 лет по сфабрикованному делу — за руководство какими-то незарегистрированными организациями. Виталий Пума отсидел около трех лет. В свое время я был в неформальной тусовке, где были хулиганы, анархисты и так далее. Можно легко придумать, что я с ними в одной теме.

Я видел статью, где я был выставлен ярым националистом, что в первые дни митингов я подготавливал хулиганов, которые противостояли ОМОНу. При этом это легко могут доказать: есть фотографии, где я с определенными людьми. Я классно подхожу под эту всю тему. Я принял решение, что я иммигрант.

Виталий Гурков отметил, что сейчас живет в Украине.


Фото: instagram.com/sergey.mikhalok

— Часто слышу фразу: «Хотите как в Украине?» Я сейчас живу в Украине и могу сказать: да, хочу как в Украине. Чтобы мэром города мог стать боксер, чтобы человек, который шутит, мог стать президентом, чтобы люди были свободны. Но это очень небыстрый процесс.

— Когда ты планируешь вернуться?

— Не планирую.

— Никогда?

— Да. Я не планирую возвращаться, — сказал Гурков.

 
 
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Гурков рассказал, что сейчас живет в Украине и не видит предпосылок для возвращения на родину.
 
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