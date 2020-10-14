Ученые опровергли гипотезу о том, что супруги со временем становятся похожи друг на друга

Источник материала: Tut.by

Американские ученые опровергли популярное представление о том, что люди, которые долгое время живут вместе, становятся все более похожи друг на друга. Правда, в анализе исследователи использовали фотографии только белых и гетеросексуальных пар. Результаты их работы опубликовал научный журнал Scientific Reports , сообщает ТАСС .



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Представление о том, что супруги постепенно становятся все более похожи друг на друга, впервые попытались научно доказать в 1987 году. Для этого ученые из Мичиганского университета сравнивали фотографии 12 пар, сделанные в начале брака и спустя 25 лет после него.

Они пришли к выводу, что лица супругов действительно становились более похожими. Ученые объясняли это тем, что схожие эмоции, которые муж и жена испытывали за время совместной жизни, действовали на кровеносные сосуды и мускулатуру лица, делая их более похожими.

Спустя 33 года исследователи из Стэнфордского университета решили перепроверить эти результаты на большем объеме данных, который гарантировал бы более объективные результаты исследования.

Они также анализировали снимки супружеских пар в начале брака и спустя какое-то время. Но по сравнению с более ранним исследованием в их выборку попало 517 семей, а интервал между началом совместной жизни и последними по времени фотографиями колебался между 20 и 69 годами.

Похожесть лиц супругов ученые оценивали двумя способами. Они привлекли для этого 153 добровольца, а также использовали алгоритм распознавания лиц VGGFace2.

Результаты исследования кардинально отличались от более ранних: ни люди, ни алгоритм не подтвердили гипотезу о том, что супруги со временем становятся более похожи. Более того: добровольцы отметили, что некоторые пары стали больше отличаться друг от друга, нежели в начале семейной жизни.

При этом ученые подтвердили результаты другого исследования , согласно которому люди выбирают себе супруга, который похож на них внешне. То есть изначально супруги выбирали себе более похожего партнера, однако более похожими друг на друга со временем не становились — а иногда, возможно, даже наоборот.

При этом ученые отмечают, что в их исследовании были и недостатки: например, в их распоряжении были только снимки белых и гетеросексуальных пар. Дело в том, что исследователи искали фотографии только в открытых источниках, и иных снимков им найти не удалось.

Кроме того, они не отслеживали возраст и этническую принадлежность людей, которые оценивали снимки из-за того, что всех добровольцев привлекали через краудсорсинговую платформу Amazon Mechanical Turk. Из-за этих факторов оценки снимков могли сместиться в ту или иную сторону.

Тем не менее ученые считают, что их результаты приближают нас к пониманию того, какими именно факторами люди руководствуются при формировании долговременных отношений.