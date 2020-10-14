Кроссовер Audi Q8 стал «подзаряжаемым» гибридом с расходом меньше 3 л на 100 км

Источник материала: Tut.by

Флагманский «паркетник» Audi Q8 дебютировал в 2018 году, а в начале прошлого года добрался и до белорусского рынка с двумя трехлитровыми V6 на выбор (бензиновым и дизельным). А на европейском рынке тем временем для заказа доступны две новые модификации с гибридными установками.





Оба гибридных варианта Q8 оснащены трехлитровым бензиновым мотором TFSI и электромотором, встроенным в 8-ступенчатый «автомат». На старшей модификации Q8 60 TFSI e Quattro гибридная установка развивает в пике 462 л. с. и 700 Нм крутящего момента, в то время как у версии Q8 55 TFSI e Quattro показатели скромнее — 381 л. с. и 600 Нм. Тяговый аккумулятор в обоих случаях — емкостью 17,8 кВт⋅ч и расположен под полом багажника. Из-за этого его объем уменьшился на 100 л (с 605 до 505 л).





Первую «сотню» Q8 60 TFSI e Quattro способен разменять за паспортные 5,4 секунды, младшей версии на стандартный спринт требуется 5,8 секунды. Максимальная скорость гибридных Q8 принудительно ограничена на отметке 240 км/ч. На чистом электричестве кроссоверы могут проехать 45−47 км (по циклу WLTP) и разогнаться до 135 км/ч. Расход топлива — 2,6−2,8 л на 100 км в смешанном цикле (WLTP).





Силовая установка гибридных Q8 может работать в нескольких режимах, среди которых и Hold для сохранения уровня заряда в батарее — в том случае, когда отрезок пути необходимо проехать на электротяге (перед въездом, например, в парк). Подзарядить батарею можно и во время движения при помощи рекуперации энергии торможения. Полная перезарядка от терминала мощностью 7,6 кВт займет примерно 2,5 часа.









Европейские продажи гибридного Q8 уже начались, в Германии цены начинаются от 75 351 евро.