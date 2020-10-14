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Американка и два россиянина полетели к МКС на «Союзе»

14.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-17», который доставит на Международную космическую станцию новых членов экипажа — космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс. Следующий экипаж к МКС будет доставлен туда уже кораблем Crew Dragon компании SpaceX.

Сейчас на МКС уже находятся двое россиян и американец. Они вернутся на «Союзе» на Землю 21 октября. В середине ноября на МКС первая официальная миссия Crew-1 доставит сразу четверых астронавтов. Это будут три астронавта NASA и один японский специалист. Таким образом, на станции будет как никогда многолюдно. С окончания полетов космических шаттлов на МКС обычно находится не больше шести членов экипажа.

В скором времени, кроме SpaceX, доставлять астронавтов на МКС сможет и корабль Boeing. По крайней мере, на следующий год запланирован первый пилотируемый полет их корабля к станции.

Основание для ракетки Butterfly Zhang Jike-Super ZLC
основание, OFF, ручка: CONC (FL)/AN/ST
1125 р.
3 предложения
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Сегодня утром с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-17», который доставит на Международную космическую станцию новых членов...
 
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