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Фотомодуль Huawei Mate 40 будет необычной формы
Источник материала: Onliner
Huawei выпустила
Также можно заметить скругленные боковые грани смартфона. Вероятно, в линейке все предполагаемые смартфоны — Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design получат аналогичный фотомодуль.
Интернет-пользователи отразили рекламное изображение, «склеив» половинки, чтобы показать возможный дизайн задней панели Huawei Mate 40.
Есть также шансы, что граней будет меньше: так следует из схематического изображения, опубликованного в прошлом месяце ресурсом LetsGoDigital, а фронтальная камера окажется под экраном.
Презентация смартфона пройдет 22 октября.
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