Фотомодуль Huawei Mate 40 будет необычной формы

Источник материала: Onliner

Huawei выпустила первый официальный постер, посвященный смартфону Huawei Mate 40, из которого становится понятно, что «шайба» основного фотомодуля получила необычную форму. Если она симметрична (а наверняка это именно так), компонент представляет собой восьмиугольник — такого решения к данному моменту нет ни у кого из производителей, по крайней мере, известных.





Также можно заметить скругленные боковые грани смартфона. Вероятно, в линейке все предполагаемые смартфоны — Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design получат аналогичный фотомодуль.

Интернет-пользователи отразили рекламное изображение, «склеив» половинки, чтобы показать возможный дизайн задней панели Huawei Mate 40.





Есть также шансы, что граней будет меньше: так следует из схематического изображения, опубликованного в прошлом месяце ресурсом LetsGoDigital, а фронтальная камера окажется под экраном.





Презентация смартфона пройдет 22 октября.