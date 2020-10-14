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Комитет по защите журналистов потребовал от властей Беларуси дать прессе нормально работать
Источник материала: Onliner
Комитет по защите журналистов (штаб-квартира находится в Нью-Йорке)
По данным Белорусской ассоциации журналистов, на которые ссылается комитет, как минимум 49 представителей разных изданий были задержаны за два дня. С тех пор трое из этого числа остаются под стражей. Таким образом, общее количество журналистов под стражей за все время протестов — восемь.
Из 46 журналистов, задержанных и освобожденных в воскресенье и понедельник, 16 будут судить по обвинению в неподчинении милиции, либо в участии в несанкционированных акциях, либо за то и другое. Остальных освободили просто так.
«В период беспорядков независимые новости важны для белорусов и жителей региона, — считают в отделении CPJ по Европе и Центральной Азии. — Призываем власти освободить всех журналистов, снять фальшивые обвинения против представителей СМИ и позволить прессе выполнять работу свободно и без страха».
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Комитет по защите журналистов (штаб-квартира находится в Нью-Йорке) обратил внимание, что с 11 по 12 октября во время протестов в Беларуси были задержаны как минимум 49...
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