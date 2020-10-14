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Комитет по защите журналистов потребовал от властей Беларуси дать прессе нормально работать

14.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Комитет по защите журналистов (штаб-квартира находится в Нью-Йорке) обратил внимание, что с 11 по 12 октября во время протестов в Беларуси были задержаны как минимум 49 журналистов. Восемь из них находятся под стражей. И потребовал от властей: всех немедленно освободить, прекратить давление, дать нормально работать.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, на которые ссылается комитет, как минимум 49 представителей разных изданий были задержаны за два дня. С тех пор трое из этого числа остаются под стражей. Таким образом, общее количество журналистов под стражей за все время протестов — восемь.

Из 46 журналистов, задержанных и освобожденных в воскресенье и понедельник, 16 будут судить по обвинению в неподчинении милиции, либо в участии в несанкционированных акциях, либо за то и другое. Остальных освободили просто так.

«В период беспорядков независимые новости важны для белорусов и жителей региона, — считают в отделении CPJ по Европе и Центральной Азии. — Призываем власти освободить всех журналистов, снять фальшивые обвинения против представителей СМИ и позволить прессе выполнять работу свободно и без страха».

 
 
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Комитет по защите журналистов (штаб-квартира находится в Нью-Йорке) обратил внимание, что с 11 по 12 октября во время протестов в Беларуси были задержаны как минимум 49...
 
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