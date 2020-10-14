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В Беларуси задержана еще одна титулованная спортсменка, которая против «правительства»
Источник материала: KYKY>
Вчера, 13 октября, силовики задержали Александру Ситникову. Она – многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по муай-тай, передает Белорусский фонд спортивной солидарности.
Сейчас Александра находится в Центральном РУВД. Суд состоится сегодня, 14 октября,
За что задержали спортсменку? Пока не известно. Но не так давно Александра
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Вчера, 13 октября, силовики задержали Александру Ситникову. Она – многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратный бронзовый призер чемпионатов...
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