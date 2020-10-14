В Беларуси задержана еще одна титулованная спортсменка, которая против «правительства»

Источник материала: KYKY

Вчера, 13 октября, силовики задержали Александру Ситникову. Она – многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по муай-тай, передает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Сейчас Александра находится в Центральном РУВД. Суд состоится сегодня, 14 октября, передает Белорусский фонд спортивной солидарности.

За что задержали спортсменку? Пока не известно. Но не так давно Александра написала в инстаграм: «Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это, несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!»