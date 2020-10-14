Дипломатическая война Минска и Запада отразится на сфере военных отношений

Belarus in focus. Вслед за многочисленными и не подкрепленными фактами обвинениями в адрес Польши, Литвы и Украины в попытках дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Беларуси (а Польши ещё и в планах по отторжению части беларуской территории) беларуский МИД потребовал от Варшавы и Вильнюса сокращения дипломатического присутствия в Минске, пишет





Хотя пока все ограничивается гражданскими дипломатами, нельзя исключать, что дальнейшее развитие конфронтации затронет и военные атташаты вовлеченных стран. Так, в Литве уже неофициально прозвучало предложение выслать из этой страны беларуских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. В «Оценке угроз национальной безопасности» за 2015 год, подготовленной Департаментом государственной безопасности Литвы совместно со 2-м оперативным департаментом (военная разведка) Министерства национальной обороны этой страны, утверждалось, что порядка половины дипломатического корпуса посольства Беларуси в Литве вовлечена в разведывательную деятельность.









Политическая конфронтация между беларуским режимом с одной стороны, и Литвой, Польшей и Украиной – с другой, в лучшем случае ставит на неопределенно долгую паузу те форматы двух- и многостороннего диалога в сфере безопасности, которые сторонам удалось выстроить с 2014 года (на уровне министерств обороны и генеральных штабов, а также Советов Безопасности).





Однако более вероятным представляется такое развитие конфронтационной спирали, которое полностью уничтожит небольшой запас доверия, ранее наработанный сторонами. С учетом того, что единственным бенефициаром этого выступает Москва, на Западе ещё более усилятся сомнения в способности Минска проводить самостоятельную, не подчиненную российской, политику в сфере безопасности.