Члены Координационного совета Родненков и Богрецов проводят переговоры в Москве





Максим Богрецов





До последнего времени Родненков, являющийся пресс-секретарем КС и покинувший Беларусь в начале сентября, находился в Украине, а Богрецов, старший вице-президент крупнейшей белорусской IT-компании EPAM, – в Минске . По их словам, они прибыли в Москву, чтобы провести встречи с аналитическими и экспертными кругами РФ.





"Мы видим, что в России нас немножко неправильно видят, очень много стереотипов накладывается насчет того, кто мы и чего мы хотим. Собственно говоря, приехали посмотреть, рассказать про нас", – сказал Богрецов.





Он также уточнил, что сейчас ведутся переговоры с профильными специалистами, занимающимися вопросами внешней политики, а также экономики.





Богрецов отметил, что на встречах зачастую поднимаются существующие экономические проблемы в отношениях Беларуси и России, которые нужно решать для более плодотворного сотрудничества между странами.





"Экономические связи с Россией должны использоваться по полной программе и усугубляться! И в этом смысле у нас, кстати, очень хорошие консультации здесь", – заявил он.





В настоящее время из членов президиума КС в Беларуси остаются Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова и адвокат Максим Знак, но все они арестованы. Остальные – экс-дипломат Павел Латушко, бывший лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, сопредседатель незарегистрированной партии БХД Ольга Ковалькова и писатель Светлана Алексиевич – уехали из республики за границу в целях безопасности.



