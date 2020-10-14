Месси вошел в топ-3 наиболее подешевевших игроков за 2020 год

Нападающий каталонской "Барселоны" в этом году потерял в стоимости 36 миллионов фунтов стерлингов. Это вторая строчка в рейтинге.





Список возглавил бельгиец Эден Азар из "Реала" – его ценник упал на 54 миллиона фунта.





Тройку замыкает француз Антуан Гризманн, чья стоимость снизилась на 36 миллионов.





Топ-10 выглядит следующим образом:





Эден Азар ("Реал") — снижение стоимости на 54 миллиона фунтов стерлингов.





Лионель Месси ("Барселона") — 36 млн.





Антуан Гризманн ("Барселона") — 36 млн.





Неймар (ПСЖ) — 28,8 млн.





Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — 28,8 млн.





Кепа ("Челси") — 28,8 млн.





Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — 27 млн.





Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 27 млн.





Гарри Кейн ("Тоттенхэм") — 27 млн.





Садио Мане ("Ливерпуль") — 27 млн.