Как брестские власти снова встретились с противниками аккумуляторного завода

Целью встречи было согласовать позиции по основным вопросам с начавшимся на заводе пусконаладочным работам и возможному проведению местного референдума о его дальнейшей судьбе. Однако, судя по всему, приблизиться к консенсусу сторонам так и не удалось.

Присутствовавший на встрече поделился информацией о мероприятии:

— К сожалению, сторонам не удалось прийти к согласию по основным вопросам, — рассказал «Салiдарнасцi» правозащитник Роман Кисляк, присутствующий на встрече. — По сути, мы не смогли обсудить детали проведения местного референдума, так как этому помешало нарушенное властью обещание не давать разрешения на пусконаладочные работы до проведения голосования.

Активист кампании против завода Дмитрий Бекалюк высказывается более жестко:

— В ходе встречи выяснилось, что поручение Лукашенко — о запрете пусконаладочных работ до проведения референдума — не утратило силу. Поэтому я напрямую спросил чиновников — почему ими было нарушено распоряжение президента?

Дмитрий Бекалюк, фото TUT.BY





Вместо ответа они пытались возложить на нас вину за то, что мы не проводим референдум. Но позвольте. На сей счет было четкое распоряжение Лукашенко местным властям. Он инициировал референдум, гарантировал его проведение. Власти должны были провести. Из этого нужно исходить.





Никакой пусконаладки до референдума не должно быть. Кроме того, я напомнил, что не закончено расследование по подложным документам, на основе которых инвестор получил добро на строительство. На это, к сожалению, ответа мы также не получили.





Поэтому у нас есть все основания не верить чиновникам, которые продолжают обманывать и граждан, и Лукашенко.