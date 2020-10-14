На трассе М1 в Минском районе Citroen насмерть сбил мужчину и врезался в стоящий Hyundai

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля вблизи деревни Обчак Минского района, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 13 октября, около 06.20. Установлено, что 35-летняя водитель Citroen ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе. На 369-м километре дороги она сбила находящегося на проезжей части 25-летнего мужчину, после чего врезалась в стоящий в крайней левой полосе Hyundai.



Фото: ГАИ

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, пешеход и 30-летний водитель Hyundai находились в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что последний не имел права управления (ранее лишен за «пьяную» езду).