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На трассе М1 в Минском районе Citroen насмерть сбил мужчину и врезался в стоящий Hyundai
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля вблизи деревни Обчак Минского района,
Происшествие случилось 13 октября, около 06.20. Установлено, что 35-летняя водитель Citroen ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе. На 369-м километре дороги она сбила находящегося на проезжей части 25-летнего мужчину, после чего врезалась в стоящий в крайней левой полосе Hyundai.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
По предварительной информации, пешеход и 30-летний водитель Hyundai находились в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что последний не имел права управления (ранее лишен за «пьяную» езду).
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По предварительной информации, пешеход и 30-летний водитель Hyundai находились в состоянии алкогольного опьянения.
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