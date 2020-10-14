Зеленский отреагировал на историческую победу сборной Украины в матче с Испанией

Источник материала: Tut.by

Сборная Украины по футболу обыграла команду Испании со счетом 1:0 в домашнем матче 4-го тура Лиги наций. Встреча состоялась в Киеве. Мяч на 76-й минуте забил Виктор Цыганков, передает РБК.



Фото: Reuters

Украинцы прервали трехматчевую серию поражений. Сборная Украины впервые в истории победила команду Испании. Всего соперники провели между собой семь игр. Первый матч состоялся в 2003 году в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2004 и завершился со счетом 1:1. В последующих пяти украинцы проиграли с общим счетом 1:12.

Кроме того, последние три игры до этого (две в рамках Лиги наций и одну товарищескую) сборная Украины проиграла с общим счетом 2:13.

На это историческое достижение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский:

«Поздравляем нашу команду с победой над одной из сильнейших команд мира — сборной Испании! В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы результатом, вышли на поле, бились за честь Украины и победили! Спасибо, что подарили всей стране праздник, который нам нужен! Гордимся вами, ребята!»