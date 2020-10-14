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Еще минус $0,5 млрд: в сентябре продолжился вынос вкладов. Одной картинкой

14.10.2020 10:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По данным Нацбанка в сентябре белорусы перестали снимать рублевые вклады и деньги с карточек, но и не возвращали снятые в августе почти 1 млрд рублей в банки. Так, на 77 млн рублей снизился объем срочных вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования увеличились на 91,2 млн рублей. А вот валютные вклады продолжили катастрофически снижаться практически с той же скоростью, что и в августе. За сентябрь они уменьшились еще на $469,6 млн. Таким образом всего за два протестных месяца валютные вклады физлиц похудели более чем на $1 млрд или на 15%.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Общая сумма потерь по вкладам в белорусских рублях за август-сентябрь достигла 961,2 млн рублей, а по валютным вкладам населения – $1093,9 млн. Напомним, это вынудило Нацбанк ввести ограничения на предоставление ликвидности банкам, чтобы рублевая ликвидность не вышла на валютный рынок. Что привело к приостановке выдачи новых кредитов населению со стороны практически всех банков, а ставки по рублевым депозитам устремились вверх. Также Нацбанк вынужден был продлить срок ограничений по кредитованию до января 2021 года.

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Минск
 
 
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В сентябре белорусы продолжили массовый вынос валютных вкладов из банков. Об этом свидетельствует свежая статистика Национального банка Беларуси. Для...
 
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