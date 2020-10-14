Еще минус $0,5 млрд: в сентябре продолжился вынос вкладов. Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По данным Нацбанка в сентябре белорусы перестали снимать рублевые вклады и деньги с карточек, но и не возвращали снятые в августе почти 1 млрд рублей в банки. Так, на 77 млн рублей снизился объем срочных вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования увеличились на 91,2 млн рублей. А вот валютные вклады продолжили катастрофически снижаться практически с той же скоростью, что и в августе. За сентябрь они уменьшились еще на $469,6 млн. Таким образом всего за два протестных месяца валютные вклады физлиц похудели более чем на $1 млрд или на 15%.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?