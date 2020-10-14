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Еще минус $0,5 млрд: в сентябре продолжился вынос вкладов. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
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Что в итоге?
Общая сумма потерь по вкладам в белорусских рублях за август-сентябрь достигла 961,2 млн рублей, а по валютным вкладам населения – $1093,9 млн. Напомним, это вынудило Нацбанк ввести ограничения на предоставление
Текст: Владимир Лужнёв
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В сентябре белорусы продолжили массовый вынос валютных вкладов из банков. Об этом свидетельствует свежая статистика Национального банка Беларуси. Для...
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