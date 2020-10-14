Бонд, Бортич, Азаренко: как выглядят дети знаменитых белорусок?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вероятно, что эти дети не нуждаются в представлении, ведь с самого рождения они вызывают не меньший интерес, чем их знаменитые мамы. В честь дня матери, который отмечается в Беларуси 14 октября, Sputnik решил пересмотреть снимки не только знаменитых малышей, но и подросших дочек и сыновей белорусских знаменитостей.

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