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Бонд, Бортич, Азаренко: как выглядят дети знаменитых белорусок?

14.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вероятно, что эти дети не нуждаются в представлении, ведь с самого рождения они вызывают не меньший интерес, чем их знаменитые мамы. В честь дня матери, который отмечается в Беларуси 14 октября, Sputnik решил пересмотреть снимки не только знаменитых малышей, но и подросших дочек и сыновей белорусских знаменитостей.

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В честь самого прекрасного и трогательного праздника в Беларуси - Дня матери, Sputnik решил показать детей известных белорусок.
 
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