Доллар продолжает расти, а евро падать

Американская и российская валюты демонстрируют рост на открытии торгов в среду, 14 октября.



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Российский рубль добавляет 0,0017 пункта и торгуется на уровне 3,332 белорусского рубля за 100 российских, а доллар 0,001 пункта — 2,5717 белорусского рубля.

А вот евро продолжает падать, теряя сегодня утром 0,0105 пункта — 3,0193 белорусского рубля.