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Беларусь — Казахстан: на кого ставят букмекеры

14.10.2020 10:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня вечером на минском стадионе «Динамо» пройдет поединок четвертого тура Лиги наций между сборными Беларуси и Казахстана.

Беларусь — Казахстан: на кого ставят букмекеры
Фото АБФФ

На данный момент турнирное положение в нашем квартете после трех туров выглядит так:

  1. Казахстан — 4 очка (разница мячей +1);
  2. Албания — 4 (+1);
  3. Беларусь — 4 очка (-1);
  4. Литва — 4 очка (-1).

Букмекеры считают фаворитами матча белорусов:

  • победа хозяев — 2.00-2.14;
  • ничья — 3.00-3.15;
  • победа гостей — 4.00-4.30

Начало поединка в 21:45.

 
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Сегодня вечером на минском стадионе «Динамо» пройдет поединок четвертого тура Лиги наций между сборными Беларуси и Казахстана.
 
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