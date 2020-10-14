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Беларусь — Казахстан: на кого ставят букмекеры
Источник материала: Навiны
Сегодня вечером на минском стадионе «Динамо» пройдет поединок четвертого тура Лиги наций между сборными Беларуси и Казахстана.
На данный момент турнирное положение в нашем квартете после трех туров выглядит так:
Букмекеры считают фаворитами матча белорусов:
Начало поединка в 21:45.
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Сегодня вечером на минском стадионе «Динамо» пройдет поединок четвертого тура Лиги наций между сборными Беларуси и Казахстана.
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