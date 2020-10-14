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На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в ограждение
Источник материала: Onliner
Сегодня на проспекте Дзержинского в Минске, в районе пересечения с 1-м Извозным переулком, случилось ДТП: автомобиль врезался в ограждение на разделительной полосе. Оно смялось, но выдержало, предотвратив выезд машины на встречную полосу.
Есть версия, что машину занесло. В результате ее развернуло практически в обратную сторону. Других возможных участников ДТП поблизости не видно.
(будет дополнено)
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Сегодня на проспекте Дзержинского в Минске, в районе пересечения с 1-м Извозным переулком, случилось ДТП: автомобиль врезался в ограждение на разделительной...
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