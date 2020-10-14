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На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в ограждение

14.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на проспекте Дзержинского в Минске, в районе пересечения с 1-м Извозным переулком, случилось ДТП: автомобиль врезался в ограждение на разделительной полосе. Оно смялось, но выдержало, предотвратив выезд машины на встречную полосу.

Есть версия, что машину занесло. В результате ее развернуло практически в обратную сторону. Других возможных участников ДТП поблизости не видно.

На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в ограждение
На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в ограждение
На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в ограждение

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на проспекте Дзержинского в Минске, в районе пересечения с 1-м Извозным переулком, случилось ДТП: автомобиль врезался в ограждение на разделительной...
 
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