На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в ограждение

Источник материала: Onliner

Сегодня на проспекте Дзержинского в Минске, в районе пересечения с 1-м Извозным переулком, случилось ДТП: автомобиль врезался в ограждение на разделительной полосе. Оно смялось, но выдержало, предотвратив выезд машины на встречную полосу.

Есть версия, что машину занесло. В результате ее развернуло практически в обратную сторону. Других возможных участников ДТП поблизости не видно.













(будет дополнено)

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