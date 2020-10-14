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Прокуратура: изымание детей у родителей, системно участвующих в протестах, это защита по конвенции ООН, закону и Конституции

14.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Начальник отдела Генеральной прокуратуры Алексей Подвойский прокомментировал в «Панораме» тему детей и их родителей, участвующих в митингах: «Сотрудники прокуратуры провели около 400 разъяснительных бесед. В отношении 300 детей и прежде всего их родителей выписаны официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона».

— Есть факты, когда родители рассматривают детей как щит. В некоторых случаях родители просто не осознают и считают, что это просто прогулка. Крайне неприятные случаи, когда родители уже вовлекают детей в антиобщественную деятельность.

Что касается изымания детей, то Подвойский заявил:

— Есть четкие процедуры, установленные законом и Конституцией. Если гражданин не воспринял требования конвенции ООН о правах ребенка и закона, ну, вы меня извините. Дети, как говорится в народе, это святое. Будет включаться механизм ответственности. Да, мы будем подходить индивидуально к каждому случаю. Там, где родители осознают, — будут более мягкие меры. Если не осознает, ну, извините, у нас ничего не остается...

Такие случаи [изымания детей] есть. Родители и в состоянии алкогольного опьянения появляются на несанкционированных мероприятиях, и дома злоупотребляют. И совершают противоправные действия системно, что касается несанкционированных массовых мероприятий. Если у нас имеют место такие факты, то приходится признавать ребенка нуждающимся в государственной защите. Что это значит? Ребенок помещается на гособеспечение. У государства не было цели забрать ребенка — нужно защитить ребенка. А с родителями будет проводиться работа.

 
 
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Начальник отдела Генеральной прокуратуры Алексей Подвойский прокомментировал в «Панораме» тему детей и их родителей, участвующих в митингах: «Сотрудники...
 
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