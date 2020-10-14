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COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха

14.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эксперты из Университетского колледжа Лондона сообщили о случае неожиданной потери слуха у одного из пациентов, перенесших COVID-19. Речь идет о 45-летнем мужчине-астматике, который находился в отделении интенсивной терапии с развившейся COVID-19. Ему проводилась искусственная вентиляция легких, пациент принимал различные рекомендованные препараты.

Спустя неделю после того, как мужчина покинул отделение интенсивной терапии, у него развился тиннитус (ощущается звон или шум в ушах без внешнего источника звука), затем он оглох на левое ухо.

В опубликованном в медицинском журнале BMJ материале отмечается, что никакие из препаратов, которые выдавали британцу, не могут вызвать потерю слуха. Кроме того, у мужчины нет специфических проблем со слуховой системой, нет аутоиммунных заболеваний, гриппа или простуды, а также ВИЧ. В прошлом он также не жаловался на слух.

В итоге пациенту был поставлен диагноз «нейросенсорная тугоухость», которая подразумевает повреждение или воспалительный процесс внутреннего уха или нерва. Состояние можно лечить стероидными препаратами с некоторым шансом на частичный успех.

Ученые предполагают, что Sars-Cov-2 может проникать в клетки слуховой сенсорной системы, на фоне чего начинается выработка цитокинов и может начаться воспалительный процесс. «Стероидные препараты могут частично предотвратить этот процесс», — говорят ученые.

Специалисты указывают на потеряю слуха как вероятный симптом COVID-19 и просят медиков обращать на это внимание.

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Эксперты из Университетского колледжа Лондона сообщили о случае неожиданной потери слуха у одного из пациентов, перенесших COVID-19. Речь идет о 45-летнем...
 
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