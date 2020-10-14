Уголовники в Осиповичах убили двоих случайных мужчин «для тренировки» (видео)

Источник материала: Onliner

Тринадцатого июля прошлого года в одном и частных домов Осиповичей были найдены застреленными двое мужчин — 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник. Обвинение в итоге предъявили двоим недавно освободившимся из колонии гражданам. СК закончил расследование и сообщает: эти люди просто проверяли свои способности перед «серьезными делами».

По данным следствия, 39-летний и 42-летний мужчины, вооруженные молотком и обрезом, проникли в дом, где спали хозяин и племянник. Стали бить спящих молотком, потом выстрелили в каждого из обреза (его накануне сделали из ружья). Вынесли имущество на 596 рублей.

Из допросов следует, что мужчины 1977 и 1980 года рождения, недавно освободившиеся из колоний, решили заниматься «крупными делами». А именно нападениями на коммерческие организации. А двоих человек в Осиповичах убили просто для проверки своих способностей. При этом какой-либо план отсутствовал, дом был выбран случайный. Кто там живет и какое есть имущество — не знали.

Обрез потом зарыли в могилу на одном из кладбищ Стародорожского района.

СК сообщает, что в ходе следствия также установлена причастность арестованных к кражам в Любанском и Осиповичском районах. В итоге получился такой список обвинений:

ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно группой);

ч. 3 ст. 207 (разбой);

ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах);

ст. 378 (хищение либо уничтожение личных документов).

Помимо этого, был задержан третий персонаж — 36-летний житель Любани, который продал обвиняемым ружье и патроны. Его уже приговорили (в том числе за кражи) к четырем годам колонии (приговор еще не вступил в законную силу).