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Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже

14.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мода на мобильные небольшие дома на колесах не проходит, а значит, бюро, специализирующиеся на разработке их проектов, процветают. Очередная работа студии Build Tiny предназначена для пляжного отдыха. Габариты невелики, но внутри целых две спальни.

В Новой Зеландии (а в данном случае речь о ней) нет недостатка в уединенных пляжах. Обратной стороной одиночества становится отсутствие привычной комфортной инфраструктуры. Мобильный восьмиметровой дом на двухосной платформе станет решением проблемы. Внутри условия максимально приближены к городским, разве что тесновато.

Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже

Однако, несмотря на площадь объекта, все необходимое для отдыха там есть. Во-первых, сразу два выхода, которые позволят при желании окружить домик просторной террасой, тем самым значительно увеличив его площадь. Во-вторых, на первом этаже совмещены гостиная с диваном, кухонная зона с полноразмерным оборудованием (плита и холодильник включены), а также ванная комната с душем, унитазом и стиральной машиной. В-третьих, сразу два спальных пространства позволят ночевать внутри четверым людям. Они занимают второй уровень дома, куда ведут лестницы. Во всех функциональных зонах предусмотрены многочисленные места для хранения разнообразных вещей.

Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже

 
 
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Мода на мобильные небольшие дома на колесах не проходит, а значит, бюро, специализирующиеся на разработке их проектов, процветают. Очередная работа студии Build Tiny...
 
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