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Длиной всего восемь метров. Микродом на две спальни для отдыха на пляже
Источник материала: Onliner
Мода на мобильные небольшие дома на колесах не проходит, а значит, бюро, специализирующиеся на разработке их проектов, процветают. Очередная работа студии Build Tiny предназначена для пляжного отдыха. Габариты невелики, но внутри целых две спальни.
В Новой Зеландии (а в данном случае речь о ней) нет недостатка в уединенных пляжах. Обратной стороной одиночества становится отсутствие привычной комфортной инфраструктуры. Мобильный восьмиметровой дом на двухосной платформе станет решением проблемы. Внутри условия максимально приближены к городским, разве что тесновато.
Однако, несмотря на площадь объекта, все необходимое для отдыха там есть. Во-первых, сразу два выхода, которые позволят при желании окружить домик просторной террасой, тем самым значительно увеличив его площадь. Во-вторых, на первом этаже совмещены гостиная с диваном, кухонная зона с полноразмерным оборудованием (плита и холодильник включены), а также ванная комната с душем, унитазом и стиральной машиной. В-третьих, сразу два спальных пространства позволят ночевать внутри четверым людям. Они занимают второй уровень дома, куда ведут лестницы. Во всех функциональных зонах предусмотрены многочисленные места для хранения разнообразных вещей.
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Мода на мобильные небольшие дома на колесах не проходит, а значит, бюро, специализирующиеся на разработке их проектов, процветают. Очередная работа студии Build Tiny...
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