Доллар едва заметно растет, евро дешевеет

Источник материала: Onliner

Два дня длится затишье в корзине валют. Белорусский рубль держит отвоеванные, с треском потерянные и снова с треском отвоеванные позиции — чего бы это ему ни стоило. Посмотрим, кого и сколько сегодня положат на амбразуру. Начинаются торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар снова тихонько приподнялся — на те же 0,07 копейки, что и вчера. Курс — 2,5714.

Евро продолжил дешеветь: минус 0,78 копейки, стоит 3,022.

Российский рубль прибавил 0,33 копейки, курс — 3,3333 за сотню.

Во вторник доллар приподнялся на 0,07 копейки и стоил 2,5707 рубля. Евро потерял 0,34 копейки и опустился до 3,0298. Российский рубль подешевел на 0,49 копейки, стоил 3,33 белорусского за сотню.