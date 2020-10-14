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Доллар едва заметно растет, евро дешевеет
Источник материала: Onliner
Два дня длится затишье в корзине валют. Белорусский рубль держит отвоеванные, с треском потерянные и снова с треском отвоеванные позиции — чего бы это ему ни стоило. Посмотрим, кого и сколько сегодня положат на амбразуру. Начинаются торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Доллар снова тихонько приподнялся — на те же 0,07 копейки, что и вчера. Курс — 2,5714.
Евро продолжил дешеветь: минус 0,78 копейки, стоит 3,022.
Российский рубль прибавил 0,33 копейки, курс — 3,3333 за сотню.
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Два дня длится затишье в корзине валют. Белорусский рубль держит отвоеванные, с треском потерянные и снова с треском отвоеванные позиции — чего бы это ему ни...
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