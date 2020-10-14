Бесплатный бизнес-тренинг для малого бизнеса от ASER

Источник материала: ProBusiness

Инвестиционно-консалтинговая компания ASER планирует проведение бизнес-тренинга по перспективным направлениям развития малого бизнеса с высоким уровнем потребления электроэнергии в Республике Беларусь.

Дата и время бизнес-тренинга: 23 октября 2020 года (пятница), 14:00.

Длительность: 3 часа.

Площадка: Zoom.

Стоимость: бесплатно.

Программа бизнес-тренинга:

Актуальность темы с учетом текущего состояния энергетики Республики Беларусь и развития рынка услуг по поддержке малого бизнеса в Республике Беларусь. 10 направлений развития малого бизнеса с высоким уровнем потребления электроэнергии. Представление инвестиционных проектов (сущность, целесообразность реализации, актуальность, наиболее благоприятные территории для развития и ключевые показатели эффективности). Организационные вопросы реализации инвестиционных проектов для малого бизнеса в Республике Беларусь. Сессия Q&A.

Будем рады видеть всех заинтересованных лиц в числе участников бизнес-тренинга. В ходе проведения мероприятия у участников будет возможность задать интересующие вопросы по теме, а также получить консультационную поддержку от экспертов рынка.