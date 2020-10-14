|
Бесплатный бизнес-тренинг для малого бизнеса от ASER
14.10.2020 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инвестиционно-консалтинговая компания ASER планирует проведение бизнес-тренинга по перспективным направлениям развития малого бизнеса с высоким уровнем потребления электроэнергии в Республике Беларусь.
Дата и время бизнес-тренинга: 23 октября 2020 года (пятница), 14:00.
Длительность: 3 часа.
Площадка: Zoom.
Стоимость: бесплатно.
Программа бизнес-тренинга:
Будем рады видеть всех заинтересованных лиц в числе участников бизнес-тренинга. В ходе проведения мероприятия у участников будет возможность задать интересующие вопросы по теме, а также получить консультационную поддержку от экспертов рынка.
Подтвердить свое участие можно на электронную почту
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата и время бизнес-тренинга: 23 октября 2020 года (пятница), 14:00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)