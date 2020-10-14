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Бесплатный бизнес-тренинг для малого бизнеса от ASER

14.10.2020 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Бесплатный бизнес-тренинг для малого бизнеса от ASER

Инвестиционно-консалтинговая компания ASER планирует проведение бизнес-тренинга по перспективным направлениям развития малого бизнеса с высоким уровнем потребления электроэнергии в Республике Беларусь.

Дата и время бизнес-тренинга: 23 октября 2020 года (пятница), 14:00.

Длительность: 3 часа.

Площадка: Zoom.

Стоимость: бесплатно.

Программа бизнес-тренинга:

  1. Актуальность темы с учетом текущего состояния энергетики Республики Беларусь и развития рынка услуг по поддержке малого бизнеса в Республике Беларусь.
  2. 10 направлений развития малого бизнеса с высоким уровнем потребления электроэнергии.
  3. Представление инвестиционных проектов (сущность, целесообразность реализации, актуальность, наиболее благоприятные территории для развития и ключевые показатели эффективности).
  4. Организационные вопросы реализации инвестиционных проектов для малого бизнеса в Республике Беларусь.
  5. Сессия Q&A.

Будем рады видеть всех заинтересованных лиц в числе участников бизнес-тренинга. В ходе проведения мероприятия у участников будет возможность задать интересующие вопросы по теме, а также получить консультационную поддержку от экспертов рынка.

Подтвердить свое участие можно на электронную почту sales@aser.by либо по телефону +375 29 667 21 57 (Виктория)

 
 
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Дата и время бизнес-тренинга: 23 октября 2020 года (пятница), 14:00.
 
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