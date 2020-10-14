Тихановская призвала рабочих выходить из провластных профсоюзов

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская обратилась к рабочим заводов и предприятий призывом выходить из провластных профсоюзов.

"Вся ваша борьба требует огромного мужества. И я знаю, что вам нелегко. Но то, что вы делаете, с каждым днем приближает нас к победе. Объединяйтесь. Действуйте. Выходите из провластных профсоюзов и создавайте свои, независимые. Если вас будут лишать премий или увольнять — обратитесь в фонды", - заявила Тихановская.

Она напомнила, что до Народного ультиматума осталось 12 дней.

Текст обращения Тихановской:

«Дорогие работники заводов и предприятий!

Я благодарна вам за смелость, с которой вы противостоите режиму. Цена вашего протеста — то давление, которое оказывает на вас руководство. Но вы должны знать: они делают это, потому что напуганы. И потому что вы — огромная сила.

Вас пугают тем, что любая новая власть распродаст заводы, что вас лишат зарплаты и вы не сможете кормить свои семьи. Но вам не говорят, что долгие годы режим делал всё для того, чтобы вы не получали достойных зарплат.

Провластные профсоюзы десятилетиями забирали ваши деньги, не представляя ваши интересы. У всех вас забирают процент от зарплат. Но куда уходят эти деньги? Все просто: на них режим защищает себя — от вас. Ваше единство пугает ваше руководство и чиновников. Им выгодно делать вид, что забастовок нет.

Но я знаю, что на большинстве предприятий продолжаются забастовки – и это очень важно. Коммунмаш не раз останавливал работу цехов. И это очень важно. Благодаря протесту на ГродноАзоте с заводом не хотят заключать новые договоры. На МТЗ, как и многих заводах, план просто не выполняется, а значит контракты режима под угрозой – и это очень важно. МЗКТ перешел к свободному профсоюзу – как и люди на МАЗе и Нафтане. Теперь они сами оказывают взаимовыручку пострадавшим от режима. И это очень важно.

Вся ваша борьба требует огромного мужества. И я знаю, что вам нелегко. Но то, что вы делаете, с каждым днем приближает нас к победе. Объединяйтесь. Действуйте. Выходите из провластных профсоюзов и создавайте свои, независимые. Если вас будут лишать премий или увольнять — обратитесь в фонды.

Вам будут говорить, что создать самоуправление невозможно, — но Михаил Громов и Сергей Дылевский с МТЗ и Глеб Сандрос с Беларуськалия преуспели в этом на своих предприятиях и помогают остальным. А инициатива «Честные люди» запустила чат-бот «Завод», в котором вы узнаете новости с других заводов и сможете координировать планы действий.

Собирайтесь в группы, делитесь своими успехами и продолжайте вашу борьбу. Только так мы сможем восстановить закон и спасти предприятия от того, как их губит режим. Вы не одни. Сейчас все беларусы понимают, насколько важна ваша забастовка, и готовы помогать вам всеми доступными способами: искать юристов, делать пожертвования в фонды, собирать продуктовые наборы, писать и рассказывать всему миру о вас каждый день. Говорите больше о ваших победах! Я знаю, что они есть. Вся страна и я лично поддерживаю вас в этой борьбе. Мы гордимся вами. Помните: когда мы вместе – нас не остановить».