Источник материала: АФН

Ракета-носитель "Союз-2.1а" утром в среду, 14 октября, вывела на целевую орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-17" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-17" в 8:53 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС, сообщил "Роскосмос".

Полет корабля впервые проходит по сверхкороткой двухвитковой схеме и должен занять чуть более трех часов. Стыковка с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС запланирована на 11:52 мск. Если все пройдет удачно, то это станет рекордом.

На борту корабля "Союз МС-17" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.