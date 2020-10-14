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Роскосмос отправил на орбиту очередной "Союз" с новым экипажем для МКС
Источник материала: АФН
Ракета-носитель "Союз-2.1а" утром в среду, 14 октября, вывела на целевую орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-17" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).
Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-17" в 8:53 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС, сообщил "Роскосмос".
Полет корабля впервые проходит по сверхкороткой двухвитковой схеме и должен занять чуть более трех часов. Стыковка с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС запланирована на 11:52 мск. Если все пройдет удачно, то это станет рекордом.
На борту корабля "Союз МС-17" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" утром в среду, 14 октября, вывела на целевую орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-17" с новым экипажем Международной космической станции...
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