|
Беларусь на 6,3% увеличила экспорт сельхозпродукции з 8 месяцев 2020 года
Источник материала: АФН
Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-августе вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сегодня сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
"Мы за восемь месяцев увеличили общий сельхозэкспорт на 6,3% до $3,7 млрд. Прогнозируем, что по итогам года достигнем суммы в $5,8 млрд", - сказал Алексей Богданов (цитата БелТА).
Экспорт молочной продукции в январе-августе вырос на 7,2% и составил $1,6 млрд. или 3,2 млн тонн в натуральном выражении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-августе вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)