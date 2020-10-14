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В Минске водитель Opel не пропустил троллейбус, погиб пассажир. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки, по вине которого в аварии погиб пассажир, получил 3 года «домашней химии». Об этом
Авария произошла 28 июня, около 06.20. Следствие установило, что водитель Opel ехал по улице Аранской со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Володько. На перекрестке улиц Аранская — Свердлова — Маяковского он не пропустил троллейбус, который двигался по главной дороге (светофор работал в режиме желтого мигания. — Прим. AUTO.TUT.BY), и столкнулся с ним.
В результате ДТП пассажир легковушки получил тяжелые травмы, от которых позже умер.
Суд Ленинского района признал водителя Opel виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчину на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор вступил в законную силу.
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Водитель легковушки получил 3 года «домашней химии». Приговор вступил в законную силу.
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