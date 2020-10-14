ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске водитель Opel не пропустил троллейбус, погиб пассажир. Приговор суда

14.10.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки, по вине которого в аварии погиб пассажир, получил 3 года «домашней химии». Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.


Фото: ГАИ

Авария произошла 28 июня, около 06.20. Следствие установило, что водитель Opel ехал по улице Аранской со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Володько. На перекрестке улиц Аранская — Свердлова — Маяковского он не пропустил троллейбус, который двигался по главной дороге (светофор работал в режиме желтого мигания. — Прим. AUTO.TUT.BY), и столкнулся с ним.

В результате ДТП пассажир легковушки получил тяжелые травмы, от которых позже умер.


Фото: ГАИ

Суд Ленинского района признал водителя Opel виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчину на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель легковушки получил 3 года «домашней химии». Приговор вступил в законную силу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика