Доллар продолжает укрепляться. Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Доллар второй день растет на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,04% — до 2,5719 рубля, евро упал на 0,37% — до 3,0185 рубля, а российский рубль упал на 0,02% — до 3,3292 рубля за 100 российских рублей (это данные на 10.38).

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,575 рубля (Paritetbank, Альфа-Банк, Абсолютбанк, Банк Дабрабыт). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банк, Абсолютбанк — 2,571 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,08 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,022 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банк — 3,017 рубля.