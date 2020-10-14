В Польше при обезвреживании взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой. Как это выглядело

Источник материала: Tut.by

Пятитонная сейсмическая бомба, обнаруженная на дне канала близ польского города Свиноуйсьце, взорвалась во время обезвреживания. Представители флота говорят, что никто не пострадал: взрывчатку выжигали удаленно, к моменту взрыва водолазов вывели из опасной зоны. Об этом сообщает Euronews .

Взрывное устройство обнаружили в прошлом году на дне судоходного канала в городе Свиноуйсьце на Балтийском побережье.

Пятитонная бомба по прозвищу Tallboy («Верзила») способна вызвать небольшое землетрясение. Королевские военно-воздушные силы Великобритании сбросили ее на эту территорию во время атаки на фашистский военный корабль в 1945 году.