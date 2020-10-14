Заложена то одна половина носа, то другая. Почему так бывает, объясняет врач

Источник материала: Tut.by

«Заложена то одна половина носа, то другая» — знакомая ситуация? Почему так бывает и в каких случаях надо обратиться к доктору, прокомментировала врач-оториноларинголог.



Юлиана Жукврач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в Instagram врач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в

В норме обе половины носа должны дышать одинаково хорошо?

— Если вы поочередно закроете обе половины носа, то заметите, что одна половинка дышит несколько лучше. Когда вы повторите этот эксперимент через некоторое время (от 2 до 6 часов), вы обнаружите, что хуже и лучше дышащая половины поменялись местами.

Это называется носовой цикл. Кровеносные сосуды носовых раковин расширяются, наполняются кровью, раковины увеличиваются в размере и уменьшают просвет для дыхания. Этот процесс происходит поочередно с обеих сторон.

Считается, что носовой цикл помогает «ненагруженной» половине носа отдохнуть, способствует ее восстановлению после микротравм, очищению от микробов, аллергенов и других мельчайших частиц.

Почему эта жалоба беспокоит больше ночью, а утром симптомы проходят?

— Во-первых, за счет горизонтального положения к верхней половине туловища увеличивается приток крови. Во-вторых, когда человек лежит на боку, та половина носа, что снизу, больше наполняется кровью под действием силы тяжести. Поэтому просвет для дыхания уменьшается, появляется заложенность, а утром, когда человек встает, она проходит.

Нужно ли обращаться к врачу?



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— В норме носовой цикл протекает незаметно для человека. Но иногда просвет для дыхания изначально сужен, и когда носовые раковины отекают по причине носового цикла, человек ощущает заложенность. Это случается при:

искривлении носовой перегородки,

рините (аллергическом, вазомоторном),

анатомических особенностях,

новообразованиях.

Если носовое дыхание нарушено и страдает качество жизни, нужно показаться врачу. Специалист определит причину проблемы и предложит медикаментозное или хирургическое лечение. Не рекомендуется заниматься самолечением. Особенно это касается сосудосуживающих препаратов. Они помогут временно снять симптомы, но не устранят причину заложенности и могут вызвать привыкание.

Что в итоге?

В результате носового цикла у человека в норме попеременно лучше дышит то одна, то другая половина носа. Если этот процесс ощутим и от этого страдает качество жизни, стоит показаться специалисту для выявления причины и выбора тактики лечения.