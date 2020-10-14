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Amazon показала новый электрический развозной фургон
Источник материала: Tut.by
Американский интернет-гигант Amazon представил электрический фургон, который компания в скором времени будет использовать для доставки товаров.
Разработкой машины занимался стартап
К настоящему моменту известно, что новый фургон оснастят голосовым помощником Amazon Alexa, системой кругового обзора, сдвижными дверями по бокам и задней дверью на манер роллеты. Для дополнительной безопасности дверь с водительской стороны будет усилена. По предварительным данным, запас хода у фургона на одной зарядке составит около 240 км.
К концу 2022 года в распоряжение Amazon должны поступить 10 тысяч новых фургонов, а до 2030 года Rivian должна поставить еще 90 тысяч электровэнов для службы доставки. Amazon является одним из крупнейших инвесторов Rivian, вложив в электромобильный стартап около 700 миллионов долларов.
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Американский интернет-гигант Amazon представил электрический фургон, который компания будет использовать для доставки товаров.
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