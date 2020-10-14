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Amazon показала новый электрический развозной фургон

14.10.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский интернет-гигант Amazon представил электрический фургон, который компания в скором времени будет использовать для доставки товаров.


Разработкой машины занимался стартап Rivian, у которого Amazon еще в прошлом году заказал в общей сложности 100 тысяч фургонов. До сих пор электровэн существовал в виде компьютерных изображений, а теперь представлен готовый образец. Впрочем, каких-либо подробностей о технической начинке грузовой «электрички» по-прежнему нет — их Amazon и Rivian обещают обнародовать позже.



К настоящему моменту известно, что новый фургон оснастят голосовым помощником Amazon Alexa, системой кругового обзора, сдвижными дверями по бокам и задней дверью на манер роллеты. Для дополнительной безопасности дверь с водительской стороны будет усилена. По предварительным данным, запас хода у фургона на одной зарядке составит около 240 км.


К концу 2022 года в распоряжение Amazon должны поступить 10 тысяч новых фургонов, а до 2030 года Rivian должна поставить еще 90 тысяч электровэнов для службы доставки. Amazon является одним из крупнейших инвесторов Rivian, вложив в электромобильный стартап около 700 миллионов долларов.

 
 
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Американский интернет-гигант Amazon представил электрический фургон, который компания будет использовать для доставки товаров.
 
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