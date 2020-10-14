Около Гродно энтузиасты построили трассу для автокросса. Получилось круто

Источник материала: Tut.by

Энтузиасты построили возле Гродно трассу для автокросса, чтобы возродить в городе некогда популярный, но забытый вид спорта. Гродненцы обратились к властям города и района, чтобы им предоставили участок для организации трассы. Те и выделили — на бывшем карьере между агроусадьбой «Коробчицы» и дачами садоводческих товариществ «Метролог» и «Витамин», сообщает «Вечерний Гродно».





Больше сорока лет у Кургана Славы в областном центре была трасса для автокросса. Здесь проводились соревнования, куда приезжали спортсмены со всей Беларуси и собиралось много зрителей. Однако в прошлом году на площадку приехала строительная техника, чтобы добывать песок для новой развязки и объездной дороги, которые прокладываются по соседству. Трасса была «незаконная», никаких документов на нее не было.



Новая Гродненская трасса. Фото: vgr.by

Неравнодушные гродненцы решили трассу восстановить, но уже в другом месте, — и пошли со своим предложением к властям города и района. В итоге трасса появилась около парка активного отдыха «Олимп».

— Трасса получилась просто «бомба», — говорит один из организаторов сооружения гродненец Александр Мокрый. У него свой бизнес по транспортным услугам, который мужчина передал сыновьям. Появилось время и возможности для хобби своей молодости.





Трассу протяженностью 900 метров помогали строить единомышленники: гродненские спортсмены, любители автокросса и местные бизнесмены. Сейчас трасса имеет все нужные документы, она закреплена за коммерческой фирмой. Все на законных основаниях.

— Нам здорово помогли председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский и начальник отдела архитектуры района Анатолий Король, без них трудно было реализовать проект, — рассказывает Александр Мокрый.

Когда-то здесь был карьер такой глубины, что туда мог поместиться пятиэтажный дом. Потом сюда сваливали строительный мусор и камни. В итоге техника засыпала карьер, выровняла грунт, а затем по свежему покрытию продолжили трасс для гонок, ширина которой составляет 16 метров, есть и крутые виражи.





Никакой прибыли от трассы организаторы получать не будут. Наоборот, они бесплатно предлагают всем желающим заниматься здесь автоспортом.

Сейчас в Гродно есть пятнадцать спортивных машин, в основном «Жигули». В отличие от иностранных автомобилей они неприхотливы в обслуживании, к ним легко найти запчасти.

— Обычным автомобилям на трассу нельзя, могут соревноваться только специально оборудованные машины, с каркасом безопасности и многими другими особенностями, — говорит Александр Мокрый. — Мы не будем брать деньги и сдавать авто в аренду любому желающему. Хочешь покататься, приходи, покрути гайки, докажи, что тебе это интересно. Мы поддержим детей, и мальчиков, и девочек. В Европе девчонки с восьми лет гоняют.





На трассе запрещено ездить на квадроциклах. На крутом повороте можно вылететь и получить тяжелые травмы. Кстати, за порядком на объекте «следят» фотоловушки, въезд перекрыт шлагбаумом. Никаких нелегальных гонок.













Дачники опасались, что гонки будут громкими и нарушат их спокойную жизнь. Однако при строительстве специалисты замеряли шум от автомобилей: при норме 55 децибелов зафиксировали показатель 44.





Во многом громкость гасят отбойники из песка. На трассе будут проводить соревнования, на которых смогут присутствовать зрители. Им есть где безопасно разместиться, чтобы видеть все происходящее. Появится и стоянка для авто и зона отдыха.