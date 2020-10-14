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Сотрудница почты снимала чужие переводы и тратила деньги в онлайн-казино

14.10.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске работника почты обвиняют в присвоении денег — по данным следствия, девушка похитила переводы больше чем на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.

Специалист почтового отделения несколько месяцев (с марта по май) похищала переводы — на общую сумму больше 10 тысяч рублей.

Весной 25-летняя девушка увлеклась игрой в интернет-казино. Чтобы не тратить свою зарплату, но при этом продолжать играть, она придумала преступную схему. При помощи программы на рабочем компьютере обвиняемая находила невостребованные долгое время денежные переводы. Указанные деньги она забирала наличными или сразу перечисляла на счет в игре. При этом девушка составляла расписки от имени получателя о том, что перевод выдан.

Обман обнаружили во время ревизии. Девушку уволили.

Следователи квалифицировали действия минчанки по ч.3 ст. 211 (Присвоение имущества в крупном размере) Уголовного кодекса. Она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Девушка вину признала и раскаялась в содеянном. Ущерб возместила полностью.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске работника почты обвиняют в присвоении денег - по данным следствия, девушка похитила переводы больше чем на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный...
 
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