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Меган Маркл в домашнем сарафане рассказала о побеге из королевства

14.10.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл наконец созрела для того, чтобы открыть правду о своем побеге из королевства, причем сделала это в максимально комфортном образе.

© AP / Kirsty Wigglesworth
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Участие экс-актрисы в саммите влиятельных женщин наделало шума в таблоидах еще до начала мероприятия. Чтобы услышать Маркл, простым людям пришлось заплатить приличную сумму - более 1 700 долларов. Но, кажется, это действительно того стоило.

Кажется, Меган Маркл навсегда позабыла о всех правилах приличия королевского дресс-кода: на онлайн-саммите герцогиня появилась в домашнем сарафане. Простое платье с этническим рисунком, волосы, собранные в небрежный хвост и легкий макияж - столь расслабленный образ мятежницы удивил и даже шокировал поклонников.

Но главное послание публике состояло не в образе, а в речи экс-актрисы: Маркл впервые прокомментировала свое отречение от королевских обязанностей, причем отделалась лишь общими и завуалированными фразами.

"Порой лучшее решение для тебя и твоей семьи - не самое очевидное. И моя вера сильнее, чем страх"; "Большинство людей просто боятся неизвестности, но нужно решится на этот прыжок", - отметила герцогиня.

А недавно стало известно о том, что герцогиня захотела стать самой знаменитой персоной в мире и шокировала своих пиарщиков.

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Мятежная герцогиня стала участницей женского саммита и впервые прокомментировала свой скандальный поступок.
 
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