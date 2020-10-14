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Меган Маркл в домашнем сарафане рассказала о побеге из королевства
14.10.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл наконец созрела для того, чтобы открыть правду о своем побеге из королевства, причем сделала это в максимально комфортном образе.
© AP / Kirsty Wigglesworth
Участие экс-актрисы в саммите влиятельных женщин наделало шума в таблоидах еще до начала мероприятия. Чтобы услышать Маркл, простым людям пришлось заплатить приличную сумму - более 1 700 долларов. Но, кажется, это действительно того стоило.
Кажется, Меган Маркл навсегда позабыла о всех правилах приличия королевского дресс-кода: на онлайн-саммите герцогиня появилась в домашнем сарафане. Простое платье с этническим рисунком, волосы, собранные в небрежный хвост и легкий макияж - столь расслабленный образ мятежницы удивил и даже шокировал поклонников.
Но главное послание публике состояло не в образе, а в речи экс-актрисы: Маркл впервые прокомментировала свое
"Порой лучшее решение для тебя и твоей семьи - не самое очевидное. И моя вера сильнее, чем страх"; "Большинство людей просто боятся неизвестности, но нужно решится на этот прыжок", - отметила герцогиня.
А недавно стало известно о том, что герцогиня захотела
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Мятежная герцогиня стала участницей женского саммита и впервые прокомментировала свой скандальный поступок.
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