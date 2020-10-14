Утечка соляной кислоты произошла на ж/д под Слуцком – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На железнодорожной станции под Слуцком произошла утечка соляной кислоты из цистерны, об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Инцидент случился на станции "Некраши" возле деревни Малая Слива Слуцкого района, сообщение об этом спасатели получили в 19:02 во вторник.

На место происшествия были направлены работники Центра химической и радиационной защиты Республиканского отряда специального назначения. Состав с цистерной, из которой вытекала кислота, был отбуксирован на расстояние 400 метров от железнодорожной станции. Течь специалисты устранили, наложив магнитный бандаж.

В ведомстве отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, эвакуация не понадобилась. Движение двух пассажирских поездов было задержано, нарушение в графике движения составило до 1 часа 29 минут.

Причина происшествия устанавливается.

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