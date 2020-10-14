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Латушко: не верьте пропаганде — нет договоренности режима и оппозиции о решении конфликта через изменение Конституции

14.10.2020 11:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета Павел Латушко призвал белорусов не поддаваться на заявления пропаганды о том, что «режим договорился с оппозицией о мирном решении конфликта через изменение Конституции».

Латушко: не верьте пропаганде — нет договоренности режима и оппозиции о решении конфликта через изменение Конституции

По его словам, «нет никаких договоренностей. Есть люди, которых месяцами мучили сначала в тюрьмах, а сейчас — мучают под дулом пистолета и прицелом телекамер, вынуждая озвучивать нужные властям «признания» и «разоблачения». Нет никакого диалога. Потому что диалог — это разговор на равных. С теми, кто на свободе, а не с теми, кто в наручниках или в камере СИЗО», — написал Латушко на своей странице в соцсети.

Он считает, что разговоры власти о новой Конституции являются «очередной уловкой», которая призвана «отвлечь внимание людей, создать иллюзию мирных перемен, сымитировать конструктивные решения»: «Это очередной обман, верить которому ни в коем случае нельзя».

Бывший дипломат напомнил о требованиях, которые выдвинул КС власти, заметив, что если они не будут выполнены до 25 октября, «начнется национальная забастовка».

«Мы намерены остановить это моральное и физическое насилие. Мы больше не позволим держать белорусский народ в заложниках у одного человека, который давно утратил связь с реальностью!» — резюмировал Латушко.

 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко призвал белорусов не поддаваться на заявления пропаганды о том, что «режим договорился с оппозицией о...
 
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