«Белорусы понимают, насколько важна ваша забастовка, и готовы помогать всеми доступными способами». Тихановская обратилась к рабочим

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к работникам белорусских заводов и предприятий.





Она поблагодарила их за «смелость, с которой вы противостоите режиму. Цена вашего протеста — то давление, которое оказывает на вас руководство. Но вы должны знать: они делают это, потому что напуганы. И потому что вы — огромная сила».

Тихановская, напомнив страшилку режима о том, что, дескать, новая власть распродаст заводы и оставит людей без заработка, обратила внимание на то, что «долгие годы режим делал всё для того, чтобы вы не получали достойных зарплат».

«Провластные профсоюзы десятилетиями забирали ваши деньги, не представляя ваши интересы. У всех вас забирают процент от зарплат. Но куда уходят эти деньги? Все просто: на них режим защищает себя — от вас. Ваше единство пугает ваше руководство и чиновников. Им выгодно делать вид, что забастовок нет», — подчеркнула политик.