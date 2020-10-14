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Появились новые подробности встречи в СИЗО КГБ: она проходила «на повышенных тонах»

14.10.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Адвокат Антон Гашинский, защищающий политтехнолога Виталия Шклярова, рассказал, что встреча проходила «на повышенных тонах». По его словам, Лукашенко чувствовал себя хозяином положения.

Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский рассказал Русской службе «Голоса Америки», что встреча в СИЗО проходила «на повышенных тонах». Так, Сергей Тихановский высказал, что думает о Лукашенко.

Еще один источник «Голоса Америки», знакомый с содержанием встречи, отметил, что жесткий диалог также поддержал Виктор Бабарико.

Сам Лукашенко, отметил адвокат, к встрече был подготовлен: у него было досье на всех участников встречи, он выглядел хозяином положения.

Стороны сначала обменялись взаимными упреками, затем Лукашенко приводил какие-то контрдоводы. Все высказывали свое мнение. Договорились, что будет и следущая встреча.

Как считает адвокат, встреча говорит о том, что политзаключенных могут освободить.

Напомним, после встречи изменили меру пресечения директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и бизнесмену Юрию Воскресенскому. После этого они сразу же появились в эфире белорусского ТВ.

 
 
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Адвокат Антон Гашинский, защищающий политтехнолога Виталия Шклярова, рассказал, что встреча проходила «на повышенных тонах». По его словам, Лукашенко чувствовал...
 
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