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Белорусы в сентябре 2020 вывели из банков $470 млн., с начала года – $1,53 млрд.

14.10.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Население Беларуси в рамках кампании гражданского протеста, частью которой стал вывод вкладов из банков, продолжает выводить валютные вклады из банковской системы страны и только за сентябрь вывело $470 млн.

Только за 2 месяца – август и сентябрь – банковская система Беларуси лишилась $1,094 млрд.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за сентябрь 2020 года снизился на $303,121 млн. или 5,89% и на 1 октября 2020 года составил $4,843 млрд. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $1372,85 млн. или 22,08%, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем переводных вкладов населения в валюте в сентябре 2020 года снизился на $166,455 млн. или 12,51% и на 1 октября 2020 года составил $1,165 млрд. С начала года объем переводных вкладов в валюте вырос на $157,251 млн. или 11,9%.

Общий объем валютных вкладов населения в сентябре 2020 года снизился на $469,576 млн. или 7,25% и на 1 октября 2020 года составил $6,007 млрд. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $1530,106 млн. или 20,3%.

 
 
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Население Беларуси в рамках кампании гражданского протеста, частью которой стал вывод вкладов из банков, продолжает выводить валютные вклады из банковской...
 
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