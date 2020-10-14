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Гомельский священник, отсидевший 25 суток в ИВС за участие и ирных акциях, вышел на свободу
Источник материала: Партизан
Гомельский священник Владимир Дробышевский вышел на свободу. Его дважды судили, в ИВС он провел 25 суток.
Напомним, 18 сентября Владимира Дробышевского вызвали в РОВД Советского района для «опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс». После этого его отвезли в суд, где дали 10 суток.
28 сентября Владимир должен был выйти на свободу, но этого не случилось — на него составили новый протокол за участие в акции и осудили еще на 15 суток.
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Гомельский священник Владимир Дробышевский вышел на свободу. Его дважды судили, в ИВС он провел 25 суток.
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