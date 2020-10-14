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«Много дезинформации о нас». Максим Богрецов в Москве

14.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старший вице-президент EPAM Максим Богрецов, входящий в Координационный совет, сейчас в Москве. Вместе с Антоном Родненковым, еще одним представителем основного состава КС, они запланировали встретиться с российскими экспертными кругами.

«Много дезинформации о нас». Максим Богрецов в Москве
По мнению Богрецова, в России много стереотипов и дезинформации о Координационном совете, его работе. Вместе с Родненковым они хотят рассказать о реальных планах и задачах совета по изменению ситуации в Беларуси. Об этом Богрецов и Родненков рассказали в интервью «Коммерсанту».

О стереотипах и дезинформации

M.Б: Мы видим, что в России нас немножко неправильно видят, очень много стереотипов накладывается насчет того, кто мы и чего мы хотим…— говорит Максим Богрецов. — Собственно говоря, приехали посмотреть, рассказать про нас… И вот сейчас встречаемся с аналитиками, с экспертами по теме, и видим, что очень большой запрос, очень большая нехватка людей из Беларуси по нашей теме… Много дезинформации… И за 26 лет только один, по сути, канал информации — государственный. И мы даже удивлены, как сильно в нас сейчас здесь заинтересованы!

Да, но кто же заинтересован?

А.Р: Аналитические, экспертные круги, которые занимаются внешней политикой.

М.Б: У нас почти все экономические вопросы увязаны на российскую тематику. Ну процентов 80 точно. Самый большой инвестор, больше всего компаний — с участием российского капитала, и так далее… И как только мы говорим про экономику, про цифры и факты — это очень нормальный, комфортный разговор. А когда начинаем про тактику, эта тема гораздо более политизирована. И наши собеседники сразу начинают сравнивать нас с Украиной, с Киргизией.

Так сравнивать можно, только если иметь недостаток информации. У нас ведь нет борьбы элит или кланов, например. У нас есть борьба всех элит — экономических, спортивных, социальных, рабоче-крестьянских, культурных… куда и флейтистки входят…— с властью. И цель у нас — не чтобы один клан сменился другим. У нас другого клана просто нет! И наша задача — произвести системные изменения, когда будет прозрачная, спокойная, законная ситуация, в которой можно спокойно заниматься бизнесом и жить. Построить государство, которое не ходит с протянутой рукой и не шантажирует соседей, чтобы получить деньги. Мы сами можем заработать. И новые выборы — инструмент, чтобы эти изменения произвести.

То есть в перспективе — по крайней мере не сближение с Россией?

- Да наоборот! Экономические связи с Россией должны использоваться по полной программе и усугубляться! И в этом смысле у нас, кстати, очень хорошие консультации здесь…

В общем. Решили действовать, как сказал Александр Григорьевич. Он сказал, что все координируется из-за границы, и мы поняли, что надо б о это слушать с самого начала. Начали создавать параллельные контакты, которые не находятся в Беларуси.

Раньше у нас был хаб в том офисе, где вы были,  сейчас у нас есть сетевая структура и люди, которые при любом раскладе остаются на свободе…

О встрече Лукашенко с полизаключенными в СИЗО

- Выглядело сюрреалистично. Шкляров вообще в Гомеле сидит. То есть его привезли для этой встречи. У части ребят не очень хорошо было со здоровьем. Макс (Максим Знак) после голодовки… Но говорили четыре с половиной часа… Обсуждали конституцию… Половина — юристы… Все это как-то не укладывается в голове. На поверхности никакой причины у него делать этого не было. А в воскресенье на марше жесткость задержаний была даже преувеличенной. В общем, надо продолжать методично работать.

Если следовать какой-нибудь из конспирологических версий, это могло входить в систему договоренностей, где на других переговорах фигурировали 1,5 миллиарда долларов и поддержка из Москвы.

И это, и общество, которое давит. Корреляция есть. Но полноценной причинно-следственной связи я как математик все равно пока не вижу. Даже при полной прозрачности все равно доверия нет, потому что все привыкли к его фокусам.
 
Теги: Гомель
 
 
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Старший вице-президент EPAM Максим Богрецов, входящий в Координационный совет, сейчас в Москве. Вместе с Антоном Родненковым, еще одним представителем основного...
 
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