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«Голос» запустил проект честного голосования за новую Конституцию

14.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разработчики платформы «Голос» сделали инструмент, который поможет белорусам выразить свое отношение к конституционной реформе, инициированной властями

«Голос» запустил проект честного голосования за новую Конституцию
— В действиях властей нет прозрачности. Существуют серьезные риски, что переписанная Конституция нанесет вред белорусскому народу и поставит под угрозу суверенитет страны. Власть сейчас готова на всё, чтобы удержаться. Чтобы ей этого не удалось и реальные голоса людей были услышаны, мы выпустили новый проект, — заявили разработчики платформы.

Проект будет реализован в два этапа.

На первом этапе пройдет голосование против «поспешного внесения» поправок в Конституцию.

— Власть спешит перевести фокус с недействительных выборов на псевдодемократическую конституционную реформу и торопит присылать предложения до 25 октября. Однако у нелегитимной власти нет и не может быть законных оснований проводить реформы и менять Конституцию. Зато они есть у гражданского общества Беларуси, — отмечают разработчики «Голоса».

До 18 октября любой белорусский гражданин может выразить свое отношение к инициативе властей через тайное анонимное голосование. По задумке разработчиков, «из ответов на вопросы сложится народная версия будущей Конституции. Когда власть сменится, а законы снова станут действовать, она будет готова к доработке и принятию».

После 18 октября начнется второй этап — масштабная рассылка писем депутатам. Разработчики предлагают белорусам:

заявить о своем несогласии с реформой;
привести доказательства сфальсифицированных выборов с выдержками из итогового отчета;
потребовать выполнения основных требований: провести новые выборы, освободить политзаключенных и наказать виновных в репрессиях и насилии.
Только после этого предлагается обсуждать новую Конституцию.

Для удобства письмо депутату можно будет сгенерировать на платформе «Голос»: образец будет готов к распечатке, останется только внести свои данные, сфотографировать его и отправить в «Голос» через чат-бота, чтобы письмо не потерялось. Потом его нужно отослать почтой на адрес депутатской приемной.

По итогам проекта «Голос» соберёт и озвучит:

общее количество проголосовавших;
долю тех, кто против реформы;
реальные предложения белорусов для новой Конституции;
количество письменных требований, отправленных депутатам.
Результаты голосования о новой Конституции и данные о количестве отправленных депутатам писем доступны в режиме реального времени на сайте.

На момент публикации на платформе «Голос» было зарегистрировано 1,3+ миллиона человек. Проголосовали по поводу поправок в Конституцию более 11 тысяч человек.
 
 
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Разработчики платформы «Голос» сделали инструмент, который поможет белорусам выразить свое отношение к конституционной реформе, инициированной властями
 
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